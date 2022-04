3. Liga ist komplett: Wie stark ist der Hallesche FC einzuschätzen?

Der TSV Havelse kehrt nach dem Relegationserfolg gegen den 1. FC Schweinfurt nach drei Jahrzehnten in den Profifußball zurück.

Halle (Saale) - Es ist nicht überliefert, ob sich Florian Schnorrenberg, seines Zeichens Trainer des Halleschen FC, am Sonnabend den künftigen Gegner angeschaut hat. Denkbar ist es aber - quasi als erstes Scouting. Kevin Schumacher vom TSV Havelse hatte seinen Verein mit einem Knaller in den Winkel zum 1:0 im Aufstiegsrelegationsspiel gegen den 1. FC Schweinfurt in die dritte Fußball-Liga geschossen. Das Teilnehmerfeld für die nächste Spielzeit ist somit komplett.