Halle (Saale)/MZ - Wie wichtig der furiose 5:2 (1:2)-Heimsieg am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue für den Halleschen FC war, zeigt ein Blick auf die Tabelle in der 3. Liga. Da hat der HFC durch den „Derby-Dreier“ den Schritt raus aus den Abstiegsrängen geschafft. Doch bleibt es extrem eng und spannend im Abstiegskampf.

Weil die SpVgg Bayreuth (31 Punkte) am Sonntag 1:4 bei SC Verl verlor, verdrängte der HFC (32) den Aufstieger von Rang 16. Der FSV Zwickau (28) verpasste am Sonntag nach 2:0-Führung einen Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken und spielte am Ende nur 2:2.

Halle wird das Ergebnis gefreut haben, so bleiben die Westsachsen ebenso unter dem Strich wie der VfB Oldenburg (27/1:2 gegen Wiesbaden) und Schlusslicht SV Meppen. Bei den Emsländer gehen nach dem 0:3 gegen den FC Ingolstadt mit nur 24 Punkten so langsam die Lichter aus.

3. Liga: Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg zurück im Abstiegskampf

Ähnlich wie der HFC sendete auch Borussia Dortmund II am Samstag ein eindrucksvolles Zeichen im Abstiegskampf. Die Schwarz-Gelben siegten 5:0 beim MSV Duisburg - auch die Ex-HFC-Profis Antonios Papadopoulos und Michael Eberwein trafen - und bleiben mit 34 Punkten vor Halle. Duisburg um Ex-HFC-Trainer Torsten Ziegner rutschte mit 36 Zählern endgültig in den Abstiegskampf ab, ebenso wie das punktgleiche Rot-Weiss Essen nach der 1:2-Niederlage bei Dynamo Dresden.

So erhöhte sich Anzahl der Abstiegskämpfer nach dem 31. Spieltag in der 3. Liga auf insgesamt acht Klubs. Der HFC steckt weiter mittendrin - aber aktuell über dem Strich und mit klar aufsteigender Form. Unter Trainer Sreto Ristic ist das Team in neun Partien weiterhin ungeschlagen. Am kommenden Samstag (14 Uhr im Liveticker) kann Halle im Auswärtsspiel bei Bayreuth dann echte „Big Points“ einfahren.