Die HFC-Spieler freuen sich über den Last-Minute-Sieg in Meppen.

Halle (Saale)/MZ - Erfreuliche Momentaufnahme für den Halleschen FC: Durch das 3:2 bei Tabellenschlusslicht SV Meppen am Samstag hat der Klub erstmals seit dem 19. Spieltag wieder die Abstiegszone der 3. Liga verlassen.

Am 22. Januar war der HFC - damals noch unter Trainer André Meyer - durch ein 2:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden unter den Strich abgerutscht. Eine Woche später wurde Meyer freigestellt, nach zwei glück- und punktlosen Partien unter Interimscoach Jens Kiefer übernahm dann Sreto Ristic das Team.

HFC hat schweres Restprogramm in der 3. Liga

Die Bilanz des neuen Trainers kann sich sehen lassen: Sieben Punkte holte der HFC in drei Partie, ist dabei ungeschlagen. Als „Belohnung“ gibt es nun Rang 16 nach dem 25. Spieltag.

Doch ist das kein Ruhekissen: Lediglich wegen des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses steht Halle vor dem punktgleichen Borussia Dortmund II (beide 24 Zähler), dem aktuell ersten Absteiger. Auch FSV Zwickau (23), VfB Oldenburg (21) und sogar Schlusslicht Meppen (20) sind noch in Schlagdistanz.

Die Saison in der 3. Liga ist noch lang, 13 Spiele sind noch offen. Von den Teams, die aktuell hinter Halle stehen, hat der HFC in der Rückrunde nur noch ein direktes Duell mit BVB II offen. Ein schweres Restprogramm also für Ristic und sein Team.

Am Freitag steht nun das Auswärtsspiel beim SC Verl an. Die Ostwestfalen stehen mit 34 Punkten im gesicherten Mittelfeld, verloren aber zuletzt beim FSV Zwickau. Mit weiteren drei Punkte würde Halle die Chancen massiv erhöhen, auch in den kommenden Wochen über der Abstiegszone zu stehen.