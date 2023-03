Drama pur im Emsland! Halle jubelt spät im Abstiegskampf

Meppen/Halle (Saale)/MZ - Joker Timur Gayret hat dem Halleschen FC im Drittliga-Kellerduell beim SV Meppen am Samstag mit einem Treffer in der Nachspielzeit einen ganz wichtigen Sieg (3:2) im Abstiegskampf beschert. Trotz zweimaliger Führung und mehr als einer Halbzeit in Überzahl musste die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic lange zittern. Der späte Punch gelang aber doch noch. Der HFC zog damit an Dortmund II vorbei und steht wieder über dem Strich.

