Der Hallesche FC hat durch ein 1:0 gegen den FC Ingolstadt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga gemacht.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat am Samstagnachmittag einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga gemacht. Nach zwei Niederlagen in Folge feierte die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic einen nervenaufreibenden 1:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt und vergrößerte damit den Vorsprung auf die Abstiegszone erst einmal auf fünf Punkte, weil der VfB Oldenburg erst am Sonntag spielt.