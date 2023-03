Beim Abstiegsduell am Samstag steht der Trainer an der Seitenlinie: Sreto Ristic, zuletzt erkrankt, kann den Halleschen FC wieder betreuen.

Halle (Saale)/MZ/chk - Trainer Sreto Ristic wird beim Halleschen FC am Samstag in Meppen (14 Uhr im Liveticker) an der Seitenlinie stehen. Das teilte der HFC am Freitag auf MZ-Nachfrage mit.