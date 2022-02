1860 München - Hallescher FC im Liveticker

Am Montagabend ist der Hallesche FC am 27. Drittliga-Spieltag bei 1860 München zu Gast. Das Spiel ausführlich im Liveticker.

München/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC schließt den 27. Spieltag in der 3. Liga ab: Am Montagabend ist der HFC bei 1860 München zu Gast. Anstoß an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: 1860 - HFC -:-

Vor dem Spiel - Die Münchner "Löwen" sind seit Jahren ein Angstgegner des HFC. Nur eine der elf Partien in 3. Liga und 2. Bundesliga Süd konnte Halle gewinnen - im April 2019 gab es ein 3:0 in Halle durch Tore von Pagliuca, Mai und Ajani. Seitdem ist die Bilanz verheerend: Fünf Duelle, ein Punkt bei 3:14 Toren. Immerhin: Das Hinspiel endete 1:1, allerdings in Halle. In München ist der HFC seit 2018 ohne Punktgewinn.

Vor dem Spiel - Positive Nachrichten gibt es im Vorfeld für den HFC: Sowohl Jonas Nietfeld, als auch Jannes Vollert konnten nach kleineren körperlichen Beschwerden das Abschlusstraining am Sonntag absolvieren. Bis auf die Langzeitverletzten sind also alle Spieler fit.

Vor dem Spiel - Klar ist schon vor Anpfiff, dass Halle nach dem Spieltag mindestens vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang hat (SC Verl, 25 Punkte). Mit einem Sieg heute könnte es sogar sieben werden - und ein Nachhol-Heimspiel gegen den direkten Rivalen Viktoria Berlin steht ja auch noch aus. Das Spiel heute Abend ist also eine große Chance für den HFC, das Abstiegsgespent zumindest mal für ein paar Tage aus Halle zu vertreiben.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab 2023 wird es wohl keine Montagsspiele mehr in der 3. Liga geben, noch sind sie aber - trotz aller Proteste - Realität. Diese Woche hat es den HFC erwischt: am Abend spielt Halle bei den Münchner „Löwen“. Ab etwa 18 Uhr geht es hier im Ticker aktuell los.