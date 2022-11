1:2 gegen Saarbrücken: Irrer Platzverweis entscheidet HFC-Heimspiel

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC wird den Winter in der dritten Fußballiga in höchster Abstiegsnot verbringen. Das ist das Resultat der 1:2-Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Saarbrücken in einem irrem Spiel am Samstag. Nun dürfte es in den kommenden Tagen hitzige Diskussionen geben – darüber, wie man aus der Misere kommen kann.

