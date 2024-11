San Sebastián - Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona einen Rückschlag im Meisterschaftskampf in Spanien erlitten. Das Team des früheren Fußball-Bundestrainers unterlag bei Real Sociedad San Sebastián mit 0:1 (0:1) und kassierte die zweite Saisonniederlage in der Primera División. Den einzigen Treffer erzielte der frühere Unioner Sheraldo Becker (33.), es war sein erstes Saisontor.

Diskussion um Lewandowskis Fußspitze

Flick musste auf Jungstar Lamine Yamal verzichten, der sich unter der Woche in der Champions League (5:2 bei Roter Stern Belgrad) eine schwere Prellung zugezogen hatte. Auch ohne Yamal startete Barça nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie stark und ging durch Robert Lewandowski vermeintlich in Führung (13.). Der Treffer wurde wegen einer etwaigen Abseitsstellung aber aberkannt, in den Bildern des Videobeweises ging es um die Fußspitze Lewandowskis.

San Sebastián verpasst zweiten Treffer

Danach wurden die Basken stärker und trafen durch Becker, der nach einem im Mittelfeld verlängerten langen Ball durchlief und vollendete. In der Folge überrumpelte San Sebastián Barcelona immer wieder und hatte zahlreiche gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Das zuletzt offensiv so starke Barcelona fand dagegen kein Durchkommen mehr gegen die baskische Defensive und blieb erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Real Sociedad brachte den knappen, aber hoch verdienten Sieg über die Zeit.

Barça ist weiterhin Tabellenführer. Der Vorsprung auf Verfolger Real Madrid beträgt nun noch sechs Punkte, wobei der Titelverteidiger aus Madrid ein Spiel weniger absolviert hat.