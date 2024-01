Köln - Etwas mehr als zwei Monate nach seinem Rücktritt beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn hat Ex-Nationalspieler Max Kruse zumindest ein kleines Comeback gegeben.

Am zweiten Spieltag der Baller League, der von Mats Hummels und Lukas Podolski mitgegründeten Kleinfeld-Liga in Köln, wechselte sich Kruse für sein Team Hollywood United überraschend selbst ein. „So schnell kann es mit einem Comeback gehen - nach dem furiosen Start der Baller League vergangene Woche wollte ich heute unbedingt dabei sein. Es hat gekribbelt“, sagte Kruse.

Wie andere Ex-Profis wie Kevin-Prince Boateng oder Christoph Kramer ist Kruse normalerweise Teammanager und spielt nicht selbst. Für Montag zog er sich aber selbst eine von zwei Wildcards, die jeder Manager an jedem Spieltag an Gastspieler geben kann.

Der 35 Jahre alte Kruse hatte Ende November seinen Vertrag in Paderborn nach nur fünf Monaten und fünf Spielen aufgelöst. Was er in Zukunft machen wird, hat er bisher nicht verkündet. „Ich ordne momentan all meine Ideen und Projekte - sicher wird der Fußball dabei eine Rolle spielen. Aber auch andere Themen“, sagte Kruse: „Mein sportlicher Fokus liegt jetzt erst einmal auf dem Budenzauber.“