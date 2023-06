Rotterdam - Die Zukunft von Kroatiens Fußball-Star Luka Modric ist nach der bitteren Niederlage im Finale der Nations League ungewiss.

Der Mittelfeldstratege von Real Madrid ließ nach dem 4:5 im Elfmeterschießen gegen Spanien offen, ob er weiter für die Nationalmannschaft spielen wird. Nächstes großes Ziel wäre die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr. Sein erstes großes Turnier hatte der 37-Jährige 2006 ebenfalls in Deutschland gespielt.

„Es tut uns leid, dass wir nicht den Titel für Luka gewinnen konnten“, sagte Kroatiens Trainer Zlatko Dalic nach der Endspiel-Niederlage . „Luka hat gesagt, dass er seine eigene Entscheidung treffen wird. Aber wir alle brauchen ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen“, sagte Dalic. Der Coach hofft, dass Modric trotz der erneuten Enttäuschung weiter macht. „Er hat wieder großartig gespielt, hat 120 Minuten wieder alles aus sich herausgeholt. Ich würde mich freuen, wenn er weitermacht“, sagte Dalic. Das sah auch Spaniens siegreicher Trainer Luis De la Fuente so. „Ich bewundere Luka Modric. Ich hoffe, er macht weiter, weil man nie will, dass große Spieler abtreten“, sagte De La Fuente.

Modric wurde mit Kroatien 2018 in Russland Vize-Weltmeister. Bei der WM in Katar im vergangenen Jahr belegten Modric und Co. Platz drei. „Wir können sehr stolz auf all die Medaillen sein“, sagte Dalic. Der Gewinn eines Titels bleibt der Goldenen Generation um Modric aber bislang verwehrt. Ob der Publikumsliebling, der von den rund 35.000 kroatischen Anhängern im De Kuip nach Spielschluss lautstark gefeiert wurde, im kommenden Jahr einen neuen Anlauf nimmt, werden die nächsten Wochen zeigen.