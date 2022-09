Wo die Fußball-Bundesliga der Frauen im TV zu sehen ist

Mehr als 30 Spiele der Frauen-Bundesliga werden vom 16. September an live im Free-TV übertragen.

Berlin - Mehr als 30 Spiele der Frauen-Bundesliga werden vom 16. September an live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt eine Partie pro Spieltag. Meistens laufen die Übertragungen so wie beim Auftakt mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München (19.15 Uhr) am frühen Freitagabend.

Weitere Spiele ohne Zusatzkosten bietet die ARD. Geplant sind zehn bis zwölf Partien im Ersten und in den Dritten. Die erste Live-Übertragung der ARD im Hauptprogramm ist am 24. September die Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg. Zudem sind samstags Zusammenfassungen in der „Sportschau“ vorgesehen.

Die komplette Liga bietet die Telekom. Über das Bezahlangebot MagentaSport werden 132 Partien ausgestrahlt. Ein Abo für Nicht-Telekom-Kunden kostet 9,95 Euro pro Monat. „Seit der letzten Saison zeigen wir alle Spiele live“, sagte Telekom-Sprecher Malte Reinhardt. „Wir sehen über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung des Interesses in unserem Angebot bei MagentaSport.“