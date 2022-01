Wimmers „Rabona“ sorgt für Staunen und Begeisterung

Frankfurt/Main - Mit seiner spektakulären Torvorlage hat Arminia Bielefelds Patrick Wimmer auch in seiner österreichischen Heimat Begeisterung ausgelöst.

„Sensationell!“, titelte die „Kronen-Zeitung“ in ihrer Online-Ausgabe in der Nacht auf Samstag. „Patrick Wimmer glänzte bei Bielefelder Sieg mit Tor und sehenswertem Assist“, schrieb die „Kleine Zeitung“.

In der 5. Minute traf Wimmer zum 1:0 am Freitagabend zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Es war sein drittes Saisontor. „Noch beeindruckender als sein Treffer war allerdings der Assist für Schöpf“, schrieb die österreichische Nachrichtenagentur APA. Denn gut 20 Minuten nach seinem Tor legte Wimmer per „Rabona“ seinem Landsmann Alessandro Schöpf aus.

Heißt: Er spielt den Ball mit dem rechten Außenspann hinter dem linken Standbein. Auch Österreichs deutscher Nationaltrainer Franco Foda soll den starken Auftritt des Arminia-Matchwinners live im Stadion verfolgt haben.

„Er hat etwas Verrücktes, etwas Unbekümmertes, was uns unheimlich gut tut“, sagte Bielefelds Keeper Stefan Ortega Morena. „Wenn das nicht so ausgeht, dann wird mir wahrscheinlich Arroganz oder so vorgeworfen. Zum Glück ist es gut gegangen“, betonte Wimmer, dessen Aktion laut Bundesliga-Homepage zum „Treffer für jeden Bundesliga-Saisonrückblick“ führte. Der 20-Jährige selbst erklärte die ungewöhnliche Vorbereitung übrigens mit dem eigenen fehlenden Vertrauen in seinen linken Fuß in der Situation.