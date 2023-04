Düsseldorf - Trainer Stefan Leitl nahm seine Spieler in den Arm und bejubelte den ersten Auswärtssieg seit sieben Monaten. Mit dem 3:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld hat sich Hannover 96 aus dem Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet und die Ostwestfalen, die am Sonntag noch auf den Relegationsrang zurückfallen können, in große Nöte gestürzt.

Matchwinner der Niedersachsen, die erstmals seit 16 Jahren in Bielefeld gewinnen konnten, war Doppeltorschütze Torjäger Cedric Teuchert (14./42.), Louis Schaub (55.) erzielte den dritten Treffer. Die Bielefelder kamen zwischenzeitlich durch Fabian Klos (22.) zum Ausgleich.

Auch beim 1. FC Nürnberg entspannt sich die Lage unter Trainer Dieter Hecking. Die Franken, die vorerst auf Rang zwölf kletterten, setzten sich mit 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch und gewannen damit ihr drittes Heimspiel in Serie. Mit 33 Punkten haben die Nürnberger einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Die zuvor in sieben Spielen unbesiegten Rheinländer fielen auf den fünften Rang zurück.

Den Erfolg sicherten Nathaniel Brown (10.) und Kwadwo Duah (90.+3). „Das war ein besonderer Moment vor unseren Fans. Das war einfach geil“, sagte Nürnbergs Torschütze Brown, der seinen ersten Zweitligatreffer erzielte. Damit ist für die Düsseldorfer - ebenso wie für den FC St. Pauli - die Luft im Aufstiegskampf raus. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Hamburger SV beträgt bereits neun Punkte.

Auch Hansa Rostock konnte den Negativlauf von acht sieglosen Spielen nacheinander stoppen und feierte einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SpVgg Fürth. Damit verbesserten sich die Mecklenburger zunächst auf den 16. Tabellenplatz, können aber am Sonntag noch von Jahn Regensburg überholt werden. Die Treffer zum vierten Heimsieg der Saison steuerten Nils Fröling (50.) und Dennis Dressel (66.) bei.