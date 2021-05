Werner will keine Relegation: „Saison am Sonntag beenden“

Kiel - Trainer Ole Werner vom Aufstiegskandidaten Holstein Kiel will sich auf eine mögliche Relegation zur Fußball-Bundesliga gar nicht erst einlassen.

„Es stehen der 34. Spieltag und damit die Entscheidungen an. Und es ist unser Ziel, die Saison am Sonntag zu beenden“, sagte der Coach des Tabellenzweiten vor dem letzten regulären Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Holstein-Stadion. Wenn die Kieler ihren achten Heimsieg in Serie erzielen, wäre ihr erstmaliger Bundesliga-Aufstieg sicher.

Auch von dann möglichen Feierlichkeiten wollte der 33-Jährige zwei Tage vor dem Saisonfinale noch nichts wissen. „Erstmal konzentriere ich mich auf die 90 Minuten gegen Darmstadt 98, danach würde mir dann schon etwas einfallen“, versicherte er grinsend. Im Trainer-Duell mit Markus Anfang, der Holstein 2017 in die 2. Liga führte, müssen die Norddeutschen vor allem Toptorjäger Serdar Dursun beachten, der mit 25 Treffern die Schützenliste vor Simon Terodde (HSV/23) anführt.