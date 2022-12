Werner über Erfahrungen: „Gelernt habe ich jeden Tag etwas“

Bremen - In seinen ersten Monaten in der Fußball-Bundesliga hat Ole Werner einige Erkenntnisse für seine Trainerkarriere dazugewonnen.

„Gelernt habe ich jeden Tag etwas. Das bringt aber vielleicht auch der Beruf an sich mit, bei dem man nicht so genau weiß, was am nächsten Tag auf einen zukommt“, sagte der 34 Jahre alte Trainer von Werder Bremen und jüngste Erstliga-Coach im Interview bei „buten un binnen“.

Seine Lehren: Im Vergleich zwischen zweithöchster Spielklasse und Bundesliga bestehe laut Werner der größte Unterschied in der individuellen Qualität der Spieler und die Geschwindigkeit. „Wenn es in der 2. Liga an der Mittellinie einen Ballverlust gibt, steht es fünfzig zu fünfzig, dass es eine Torchance wird. In der Bundesliga ist es zu 100 Prozent eine Torchance.“