London - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Timo Werner ist mit Tottenham Hotspur in der vierten Runde des FA Cups ausgeschieden.

Die Spurs verloren durch ein spätes und umstrittenes Tor von Nathan Ake (88. Minute) mit 0:1 (0:0) gegen Titelverteidiger Manchester City. Vor Akes Treffer war Tottenhams Torhüter Guglielmo Vicario von Citys Ruben Dias behindert worden. Der Schiedsrichter gab den Treffer nach kurzer Überprüfung dennoch. Es waren der erste Sieg und das erste Tor der Cityzens überhaupt im Tottenham-Hotspur-Stadion, das im April 2019 eröffnet worden war.

Man City war zuvor in London über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, aber nicht an der starken Defensive der Gastgeber vorbeigekommen. In Tottenhams Angriff zeigte Werner eine gute Leistung. Der 27-Jährige, der auf Leihbasis bis zum Saisonende von RB Leipzig kam, setzte über die linke Seite Akzente und lieferte einige Vorlagen, die seine Teamkollegen jedoch nicht verwerten konnten. Torschüsse waren vor allem in der ersten Hälfte Mangelware bei den Spurs, die erneut vor einer titellosen Saison stehen.