Am letzten Spieltag muss Weiser (l) wegen einer Verletzung passen.

Bremen - Werder Bremen muss im letzten Saisonspiel beim 1. FC Union Berlin auf Mitchell Weiser und Christian Groß verzichten. Weiser (29) fällt in der Partie wegen einer Muskelverletzung aus, Groß (34) muss wegen Knieproblemen passen.

Zudem fehlt Jens Stage wegen seiner fünften Gelben Karte. Für Werder geht es in Berlin sportlich um nichts mehr, der Aufsteiger hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bereits sicher. Union kämpft noch um den Einzug in die Champions League.