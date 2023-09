Buenos Aires - Der Fußballweltmeister Argentinien hat das erste Qualifikationsspiel für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für sich entschieden. Die Albiceleste setzte sich am Donnerstag im Estadio Monumental in der Hauptstadt Buenos Aires mit 1:0 gegen Ecuador durch. Superstar Lionel Messi traf in der 77. Minute per Freistoß zum Endstand für die Gastgeber. Kurz vor Abpfiff wurde der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft gegen Exequiel Palacios von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen eingewechselt.

Mit der Partie in Buenos Aires eröffnete der Weltmeister Argentinien weltweit den Kampf um Tickets für WM 2026. Zum ersten Mal in der Geschichte werden 48 Nationen an der Endrunde teilnehmen. Das Finale findet am 19. Juli 2026 statt. Nach dem Auftaktsieg vor heimischem Publikum treffen die Argentinier am kommenden Dienstag in der Höhe von La Paz auf Bolivien.