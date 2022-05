Weltfußballer: Messi interessiert Lewandowskis Sicht nicht

Berlin - Argentiniens Superstar Lionel Messi ist die Sicht von Robert Lewandowski auf die Weltfußballer-Wahl gleichgültig: „Jeder kann sagen, was er will. Er natürlich auch.“

„Ich teile, ehrlich gesagt, seine Meinung nicht. Er kann sagen, was er will. Es interessiert mich nicht“, sagte Messi in einem Interview des argentinischen Fernsehsenders TyC Sports.

Messi hatte im Januar bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer 2021 nicht für Lewandowski gestimmt und den 33-Jährigen, der den FC Bayern München im Sommer verlassen will, nicht berücksichtigt. Der Pole gewann trotzdem zum zweiten Mal nacheinander und reagierte danach zurückhaltend auf das Wahlverhalten des Angreifers von Paris Saint-Germain. Im November 2021 war Lewandowski trotz einer überragenden Saison beim Ballon d‘Or Zweiter hinter Messi geworden. Damals hatte Messi erklärt, dass er es Lewandowski gönnen würde, wenn er den im Jahr 2020 nicht vergebenen Goldenen Ball der französischen Zeitschrift „France Football“ nachträglich erhalten würde.

„Meine Worte kamen in diesem Moment von Herzen, weil ich wirklich so fühlte. Ich sagte, dass er den Ballon d'Or schon einmal verdient hatte, weil ich im Jahr zuvor dachte, er sei der Beste. Aber das Jahr, in dem ich gewonnen habe, war er nicht der Beste. Aber er soll es sehen, wie er will“, sagte der 34-Jährige, der siebenmal den Goldenen Ball gewann und sechsmal die Wahl des Weltverbandes FIFA zum Weltfußballer.

Bei der diesjährigen Wahl führt für Messi derweil kein Weg an Karim Benzema von Real Madrid vorbei. Der französische Nationalstürmer hatte großen Anteil am Gewinn der Champions League und der spanischen Meisterschaft. „Ich denke, dieses Jahr gibt es keine Zweifel. Benzema hatte ein spektakuläres Jahr“, sagte Messi, der mit PSG im Achtelfinale gegen die Königlichen ausgeschieden war - durch drei Tore Benzemas im Rückspiel. Real sei nicht das beste Team in der Champions League gewesen. „Trotzdem haben sie alle geschlagen. Aber nicht immer gewinnt der Beste“, meinte Messi.