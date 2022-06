Wegen Knöchelverletzung: Lukaku fällt für Belgien aus

Belgiens Romelu Lukaku liegt verletzt am Boden.

Brüssel - Wegen einer Knöchelverletzung wird Belgiens Fußball-Nationalspieler Romelu Lukaku in den nächsten beiden Nations-League-Partien ausfallen, teilte Auswahltrainer Roberto Martinez mit.

Chelsea-Profi Lukaku wird den Belgiern damit am 8. Juni im Spiel gegen Polen und darauf auch in Wales fehlen. Der 29 Jahre alte Stürmer hatte sich die Verletzung am 3. Juni bei der 1:4-Heimniederlage der Roten Teufel gegen die Niederlande zugezogen.