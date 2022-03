Wegen Corona: Oranje-Coach van Gaal fehlt bei WM-Auslosung

Fehlt bei der WM-Gruppenauslosung in Katar: Louis van Gaal (M).

Amsterdam - Louis van Gaal wird nicht zur Gruppenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Freitag nach Katar fliegen.

Nach seiner Corona-Infektion in der vergangenen Woche könne er noch nicht den zur Einreise ins WM-Gastgeberland notwendigen negativen PCR-Test vorlegen, berichtete der Trainer der niederländischen Nationalmannschaft nach dem 1:1 gegen Deutschland am späten Dienstagabend in Amsterdam.

Der 70-Jährige war in der Vorwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden, konnte aber nach einigen Tagen in der Isolation sowohl beim 4:2 gegen Dänemark am Samstag als auch beim Remis gegen die DFB-Elf die Oranje-Auswahl im Stadion betreuen. Statt van Gaal wird sein Assistent Danny Blind nach Doha reisen. Die Niederlande sind bei der Auslosung wie die deutsche Mannschaft im zweitbesten Topf gesetzt.