Miami - Der Wechsel von Spaniens Fußball-Nationalspieler Jordi Alba zu Inter Miami in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) ist perfekt.

Wie der Club aus Florida mitteilte, unterschrieb der 34 Jahre alte Verteidiger einen Vertrag bis 2024, der von Vereinsseite um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Alba hatte zum Saisonende den FC Barcelona nach elf Jahren verlassen und soll in den kommenden Tagen zu seinem neuen Team stoßen.

In Miami trifft der Auswahlkapitän in Weltmeister Lionel Messi und Sergio Busquets ehemalige Club-Kollegen aus Barcelona wieder. Trainiert wird das Team von Gerardo Martino, der in der Saison 2013/14 auch schon in Barcelona tätig gewesen war.