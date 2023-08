München - Die Fußball-Bundesliga bekommt eine neue Attraktion. 60 Jahre nach ihrer Gründung sorgt der FC Bayern München mit der Verpflichtung des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft für den ersten Transfer in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro.

Der 30 Jahre alte Torjäger, der seine gesamte bisherige Profi-Laufbahn bei den Tottenham Hotspur in London verbrachte, wird in München vieles verändern; die Spielweise und die Hierarchie.

Echter Neuner

Harry Kane gilt als legitimer Nachfolger von Robert Lewandowski. Nach den Erfahrungen der vergangenen Saison hatte der Münchner Transferausschuss um die alten Macher Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge einen klassischen Neuner als wichtigstes Zielobjekt auserkoren - koste es, was es wolle. Kane übernimmt das Trikot mit der 9, in dem der zweimalige Weltfußballer Lewandowski jahrelang Tore und Erfolge garantierte.

„Robert hat uns acht Jahre lang eine Torquote beschert, die uns befähigt hat, Titel in dieser Quantität und Qualität zu holen“, erinnerte der ehemalige Vorstandsboss Rummenigge in einem dpa-Interview zu seiner Rückkehr beim FC Bayern als Aufsichtsrat. Kane verfügt über ähnliche Qualitäten wie Lewandowski: Er trifft beständig mit Kopf und Fuß. Er ist zudem ein spielstarker Mittelstürmer. Und er ist körperlich robust und fehlt selten verletzt.

Hierarchie

Als Kapitän der englischen Nationalelf ist Kane eine Führungsrolle gewohnt und wird diese auch beim FC Bayern von Anfang an beanspruchen, sei es gleich im Supercup am Samstagabend gegen RB Leipzig oder dann zum Bundesligastart am kommenden Freitag beim SV Werder Bremen. Der 30-Jährige wird bei Trainer Thomas Tuchel als Sturmspitze gesetzt sein. Talent Mathys Tel (18) und der in der Saisonvorbereitung größtenteils verletzt fehlende Routinier Eric Maxim Choupo-Moting (34) müssen sich auf geringe Einsatzzeiten einstellen. Der Konkurrenzkampf in der Offensive wird nochmals härter.

Kane soll Teil einer neuen Bayern-Achse werden, zu der künftig auch wieder Manuel Neuer im Tor zählen soll, dazu Matthijs de Ligt und 50-Millionen-Zugang Minjae Kim in der Abwehr sowie Joshua Kimmich und Jamal Musiala im Mittelfeld. „Als wir 2020 die Champions League gewonnen haben, hatten wir ein unglaublich gut funktionierendes Team“, sagte Rummenigge. Er nannte Neuer, David Alaba, Kimmich, Thomas Müller und Lewandowski. „Die Hierarchie hat gestimmt. Du brauchst Häuptlinge und Indianer“, betonte Rummenigge.

Das Bayern-Spiel

Es gibt wieder einen klaren Zielspieler in der Offensive. Alle Bälle zu Kane, könnte es für ausgewiesene Torvorbereiter wie Musiala, Kingsley Coman, Leroy Sané oder auch den nach Hüftproblemen vor dem Comeback stehenden Thomas Müller heißen. Für den 33-Jährigen könnte Kane noch einmal zum Glücksfall werden. Im Zusammenwirken mit einem klassischen Neuner wie Lewandowski funktionierte Müller jahrelang am besten.

Marketing-Faktor Kane

Das Trikot mit dem Schriftzug Kane dürfte zum neuen Verkaufsschlager in den Bayern-Fanshops werden. Der Engländer könnte dem Bundesliga-Krösus neue Märkte eröffnen. Gerade die international agierenden Sponsoren dürften sich freuen, nachdem die Bayern auf der jüngsten Asienreise ohne verletzte Stars wie Manuel Neuer und Müller auskommen mussten. „Die Bundesliga hat nicht mehr so viele internationale Stars“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer während des Aufenthaltes in Tokio: „Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler.“ Dieser werde insofern dem deutschen Rekordmeister und zugleich der Bundesliga guttun.