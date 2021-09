Wadenverletzung: Frankreich muss auf Mbappé verzichten

Paris - Superstar Kylian Mbappé ist wegen einer Wadenverletzung aus dem Quartier der französischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Das teilte der französische Verband FFF mit.

Damit wird der Stürmer dem Weltmeister in den beiden WM-Qualifikationsspielen in der Ukraine am Samstag und gegen Finnland am Dienstag nicht zur Verfügung stehen.

Er habe gegen Ende des Spiels gegen Bosnien (1:1) einen Schmerz verspürt, hieß es auf der FFF-Homepage. Mbappé kehrt nun zu seinem Club Paris Saint-Germain zurück. In den letzten Tagen hatte es großen Wirbel um den Torjäger gegeben, nachdem Real Madrid bis zu 200 Millionen Euro für ihn geboten hatte. Doch PSG ließ Mbappé ein Jahr vor Vertragsende nicht ziehen.