Vorschlag vom Fußballverband sorgt in Riestedt für Kopfschütteln

Sangerhausen

SV Alemania Riestedt gegen Werder Bremen? Oder Riestedt gegen Dortmund? Oder erwischt der Kreisoberligist im DFB-Pokal sogar das Traumlos Bayern München? Was zunächst wie ein verspäteter Aprilscherz anmutet, könnte im Spätsommer zur Realität werden. Frank Pohl, Geschäftsführer des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt hat nämlich eine abenteuerlich anmutende Variante zur Ermittlung des Landespokals Sachsen-Anhalt ins Spiel gebracht.

Er sagte: „Eine Möglichkeit wäre, das Los entscheiden zu lassen.“ Das heißt: Der DFB-Pokalstarter des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt könnte für die Saison 21/22 auch SV Alemania Riestedt heißen. Zumindest überprüfen will der Landesfußballverband diese Variante. Die Riestedter, die im Endspiel gegen die im Landespokal nicht startberechtigte Landesliga-Vertretung aus Stedten den Kürzeren zog, sind eine von insgesamt 18 Mannschaften, die im Landespokal Sachsen-Anhalt noch vertreten sind. Das wiederum verdankt der Kreisoberligist auch seinem Losglück: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde waren die Riestedter spielfrei.

Austragung der Pokalpartie HFC gegen Riestedt unklar

Nun also könnten sie, wie übrigens auch der Verbandsligist Romonta Amsdorf als zweites noch im Wettbewerb verbliebenes Team aus Sachsen-Anhalt, mit etwas Glück den Jackpot knacken. Wenn, ja wenn der Pokalsieger per Los ermittelt wird. Das wiederum dürfte schon allein am Widerstand der noch im Wettbewerb befindlichen Drittligisten FC Magdeburg und HFC scheitern. Apropos HFC: Die Hallenser sind in der dritten Runde des Pokals Gegner des SV Alemania Riestedt. Ob diese Pokalpartie aber jemals ausgetragen wird, scheint angesichts der Terminenge mehr als fraglich.

Helmut Schmidt, in Personalunion Bürgermeister und Fußball-Chef in Riestedt, hat jedenfalls eine klare Meinung zum in Erwägung gezogenen Verfahren. „Das wäre der größte Blödsinn. Wir sind doch nicht auf dem Jahrmarkt, wo gelost wird. Wir wollen unbedingt unsere Partie gegen den HFC austragen, die Verantwortlichen vom Verband sollen sich da einen Kopf machen. Und klappt das nicht, sollen sie uns eine anständige Abfindung zahlen. Aber losen? Nein Danke.“ (mz/Ralf Kandel)