München - Der Einsatz von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen scheint weiter offen. Der Schlussmann konnte wie schon tags zuvor nicht am Training des Fußball-Rekordmeisters teilnehmen.

Wie die Bayern mitteilten, musste der Kapitän wegen „leichter Knieprobleme“ pausieren. Eine Prognose, ob der Torwart für die Partie in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fit wird, gab es nicht. Auch der grippe-erkrankte Neuzugang Bryan Zaragoza fehlte im Training.

Dagegen kehrten Joshua Kimmich und Dayot Upamecano ins Teamtraining zurück, nachdem die beiden seit 24. Januar gefehlt hatten. Der deutsche Nationalspieler Kimmich hatte an einer Schulterverletzung laboriert, Abwehrspieler Upamecano litt an den Folgen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel. Am Dienstag hatte das Duo noch eine individuelle Einheit absolviert. Nun dürften die beiden Trainer Thomas Tuchel im Gastspiel beim Tabellenführer zur Verfügung stehen.