Madrid - Eines will Real Madrid unter allen Umständen verhindern: Eine Pleite im 500. Europapokalspiel ausgerechnet auch noch gegen den Stadtrivalen. Trainer Carlo Ancelotti warnt daher seine Mannschaft eindringlich vor dem Hinspiel in der Champions League gegen Atlético.

„Wenn wir so spielen, werden wir am Dienstag nicht gewinnen, das ist ganz klar“, sagte der hochdekorierte italienische Coach nach dem enttäuschenden 1:2 in der spanischen Fußball-Meisterschaft bei Betis Sevilla. Die Königlichen schwächeln vor dem Heimmatch (21.00 Uhr/DAZN) gegen die Mannschaft von Trainerkollege Diego Simeone.

Die Niederlage gegen Betis schmerzt ebenso wie das Abrutschen in der Tabelle. Statt punktgleich auf Platz zwei hinter dem Erzrivalen FC Barcelona ist Real nur noch Dritter - vorbei zog auch noch Atlético, das nun zwei Zähler mehr hat, Barcelona drei.

Auf die Frage, was machbarer sei, der Titel in der spanischen Meisterschaft oder in der Champions League, wich Simeone aus. „Ich verstehe die Frage, aber ich konzentriere mich auf das morgige Spiel“, sagte der Argentinier. Er wies zwar auf die außergewöhnliche Geschichte der Königlichen in der Champions League hin, sprach aber auch von einer „großen Chance“ für seine Mannschaft. In der Meisterschaft trennten sich die Hauptstadtrivalen in dieser Saison in beiden Spielen mit 1:1.

„Ancelotti haut auf den Tisch“

„Hoffentlich wird uns diese Niederlage wachrütteln und uns eine Lektion erteilen“, sagte Ancelotti nach der Pleite in Sevilla. „Ancelotti haut auf den Tisch“, schrieb prompt die spanische Sportzeitung „As“. „Marca“ titelte mit Blick auf den enttäuschenden Auftritt in Andalusien: „Besorgnis über die Trägheit der Mannschaft.“ Verzichten muss Ancelotti in der Partie gegen Atlético auf den gesperrten Jude Bellingham.

Klar ist, dass bei einem Achtelfinal-Aus des Titelverteidigers auch die Diskussionen um Ancelotti zunehmen dürften. Er spielt mit seiner Mannschaft, die nach dem verpassten direkten Weiterkommen sich im Playoff-Kracher gegen Manchester City durchgesetzt hatte, zunächst im heimischen Santiago Bernabeu. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche im Estadio Metropolitano statt.