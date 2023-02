Berlin - Bundestrainer Hansi Flick darf sich seines Jobs beim Deutschen Fußball-Bund sehr sicher sein.

„Da bin ich sowas von überzeugt, dass Hansi Flick das hinbekommen wird“, sagte der neue DFB-Sportdirektor Rudi Völler im ZDF-„Sportstudio“ mit Blick auf den geforderten Stimmungsumschwung rund um die Nationalmannschaft. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf gab an: „Das Vertrauen spürt er von uns.“

Die DFB-Auswahl trifft in den ersten Partien nach dem schmachvollen WM-Aus am 25. März in Mainz auf Peru und drei Tage später in Köln auf Belgien. Bis zur Heim-EM stehen nur noch Testspiele auf dem Spielplan.

„Wir werden versuchen, die Menschen wieder zu begeistern, Hansi Flick wird das hinkriegen, da bin ich fest von überzeugt“, sagte Völler. Auf die Frage, ob Flick bei schwachen Auftritten der Mannschaft zum Gespräch gebeten werde, antwortete der einstige DFB-Teamchef: „Da wird es keinen Grund für geben.“