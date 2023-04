Will gegen den BVB für eine Überraschung sorgen: VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Stuttgart - Statistiken aus der Vergangenheit haben für den neuen Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, bei seiner Spielvorbereitung derzeit keine Relevanz.

Daher ließ es den 40-Jährigen vor der schwierigen Partie gegen Titelanwärter Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch kalt, dass die abstiegsgefährdeten Schwaben in der Fußball-Bundesliga seit Mai 2021 keine zwei Siege nacheinander mehr geschafft haben.

„Für mich geht es nur um meine Zeit, in der ich jetzt hier bin. Deswegen spielen solche Konstellationen keine Rolle“, sagte Hoeneß und erklärte, dass ihm auch die lange Negativserie des VfB in der Fremde vor dem 3:2-Erfolg beim VfL Bochum am vergangenen Wochenende nicht präsent gewesen sei.

„Ich wusste nicht, dass so lange kein Auswärtsspiel mehr gewonnen wurde“, sagte der Coach. Und wenn er es gewusst hätte, hätte es an seiner Herangehensweise nichts geändert, beteuerte Hoeneß. Vor dem Sieg in Bochum hatten die Stuttgarter zuletzt im Dezember 2021 ein Liga-Auswärtsspiel für sich entschieden.

Der VfB will unter seinem vierten Trainer in dieser Saison den dritten Abstieg seit 2016 verhindern. Hoeneß' Start mit zwei Siegen in zwei Pflichtspielen - Pokal und Liga - war vielversprechend.