Sheffield - Stürmer Serhou Guirassy hat den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im letzten Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt mit drei Toren zum Sieg geführt. Der 27-Jährige traf beim 3:0 (2:0) der Schwaben beim englischen Premier-League-Club Sheffield United in der 8., 15. und 58. Minute.

Guirassy war in der vergangenen Saison bester Torjäger der Stuttgarter und gehört auch für die kommende Spielzeit zu ihren größten Hoffnungsträgern. Zuletzt gab es aber immer wieder Wechselgerüchte um den Angreifer, in dessen noch bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert ist.

Mitte der zweiten Halbzeit kam der unter der Woche von Brighton & Hove Albion verpflichtete Stürmer Deniz Undav zu seinem Debüt im VfB-Trikot.

Verteidiger Borna Sosa verpasste die Stuttgarter Generalprobe für das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen am kommenden Samstag. Der kroatische Nationalspieler habe die Reise nach England wegen fehlender Einreisedokumente nicht antreten können, teilte der VfB kurz vor dem Anpfiff mit.

Hoffenheim verliert letztes Testspiel

Die TSG 1899 Hoffenheim kassierte im letzten Testspiel eine Niederlage. Die Kraichgauer verloren mit 1:2 (0:0) beim Premier-League-Club FC Fulham. Am Montag, 14. August, steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Drittligisten VfB Lübeck an.

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo vergab in der Anfangsphase mehrere Chancen, dann verflachte das Spiel zunächst. In der zweiten Halbzeit brachte Raul Jimenez (52. Minute) die Gastgeber in Führung, Hoffenheims Grischa Prömel gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich. Insgesamt waren die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, das 2:1 durch Calvin Bassey (73.) fiel demnach verdient. Kurz zuvor hatte Harry Wilson noch eine weitere Chance für Fulham nicht nutzen können.

Gladbach bleibt ungeschlagen

Borussia Mönchengladbach beendete die Saisonvorbereitung ohne Niederlage. Das 2:2 (2:2) gegen den französischen Erstligisten Montpellier HSC war das sechste Testspiel unter Neu-Trainer Gerardo Seoane, nur zwei davon gewann Gladbach nicht. Allerdings verspielte die Seoane-Elf gegen Montpellier nach den Toren von Neuzugang Grant-Leon Ranos (20. Minute) sowie Julian Weigl (34.) eine Zwei-Tore-Führung und musste noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen.

Eine weitere schlechte Nachricht erreichte Seoane zur Pause: Torhüter Jonas Omlin klagte über Schulterprobleme und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Gegenüber dem „Kicker“ gab der Torwart nach dem Spiel aber Entwarnung: „Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich wollte heute nichts riskieren für die kommenden Wochen. Nichts Wildes, hoffe ich“, sagte der neue Kapitän der Borussen.

Siege für Heidenheim, Mainz und Köln

Der 1. FC Heidenheim stärkte kurz vor seiner ersten Saison in der Bundesliga noch mal sein Selbstvertrauen. Der Aufsteiger von der Ostalb gewann gegen den italienischen Erstliga-Club Hellas Verona mit 3:2 (1:2). Kapitän Patrick Mainka (11. Minute), Stürmer Marvin Pieringer (49.) und Torjäger Tim Kleindienst (59.) trafen für das Team von Trainer Frank Schmidt. Die Tore für die Gäste erzielten Milan Djuric (4.) und Cyril Ngonge (25.).

Mainz 05 besiegte den englischen Erstliga-Club FC Burnley in einem Test über insgesamt 120 Minuten mit 3:0 (1:0). Verteidiger Anthony Caci brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhten Mittelfeldspieler Dominik Kohr (97.) und Stürmer Brajan Gruda (114.).

Der 1. FC Köln setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen den französischen Erstligisten FC Nantes durch. Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Neuzugang Luca Waldschmidt (30. Minute) erzielte vor 32.400 Zuschauern im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung die Führung, Sargis Adamyan (64.) sorgte für den Endstand.

Bochum mit Doppeltest

Im letzten Härtetest vor dem Pokalduell in einer Woche bei Drittligist Arminia Bielefeld hat der VfL Bochum einen Sieg und eine Niederlage verbucht. Der Bundesligist absolvierte zwei Testspiele gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town, konnte aber nur ein Spiel gewinnen.

Die erste Partie, in der Kevin Stöger (9. Minute) und Takuma Asano (51.) zum 2:1 (1:1)-Sieg trafen, hatte aber deutlich mehr Aussagekraft. VfL-Trainer Thomas Letsch ließ vor 8400 Zuschauern die voraussichtliche Startelf für den Saisonstart spielen. Mit dabei waren unter anderem die drei Neuzugänge Lukas Daschner, Felix Passlack und Noah Loosli, in der zweiten Hälfte wurden in Verteidiger Bernardo und Matus Bero zwei weitere Neuzugänge eingewechselt.

In der zweiten Partie direkt im Anschluss, die Bochum mit 1:3 (1:1) verlor, setzte Letsch dann neben einigen erfahrenen Spielern auch U-19-Akteure ein.

Augsburg unterliegt Salernitana

Der FC Augsburg begann sein Testspiel-Wochenende in Italien mit einer Niederlage. Der Bundesligist verlor am Samstagabend in Salerno gegen US Salernitana mit 1:2 (0:0). Neuzugang Phillip Tietz brachte den FCA im Stadio Arechi mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in Führung (53. Minute). Abwehrspieler Robert Gumny war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Lassana Coulibaly (59.) und Erik Botheim (73.) wendeten mit ihren Toren die Partie für den italienischen Erstligisten.

Am Sonntag (18.30 Uhr) bestreiten die Augsburger zum Abschluss der Saisonvorbereitung eine weitere Partie gegen den italienischen Meister SSC Neapel.