VfB-Trainer Sebastian Hoeneß tritt am Freitag mit dem VfB Stuttgart bei RB Leipzig an.

Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß sieht die Auswärtsaufgabe bei RB Leipzig nach dem gelungenen Saisonstart als wichtigen Gradmesser für den VfB Stuttgart.

„Wir wissen, da kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Es ist für uns eine Super-Herausforderung, um zu sehen, wo wir jetzt stehen. Wir wollen uns mit den Besten messen“, sagte der 41-Jährige vor dem zweiten Spiel des VfB in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr). „RB Leipzig ist eine absolute Topmannschaft. Sie hat ganz schön Substanz verloren, war aber schnell in der Lage, richtig interessante Spieler zu holen“, urteilte Hoeneß.

Anders als Pokalsieger Leipzig, der 2:3 in Leverkusen verlor, war der VfB mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Nach dem 5:0 gegen den VfL Bochum gehen die Schwaben als Tabellenführer in den zweiten Spieltag. „Ich glaube, eine angemessene, positive Stimmung wahrgenommen zu haben“, sagte Hoeneß. Von bisher zehn Bundesliga-Duellen mit Leipzig haben die Stuttgarter aber acht Partien verloren und keins gewonnen.

Personell muss Hoeneß nur auf die weiterhin verletzten Josha Vagnoman, Nikolas Nartey, Deniz Undav und Laurin Ulrich verzichten. Der Schweizer U21-Nationalspieler Leonidas Stergiou, der erst am Dienstag verpflichtet wurde, soll voraussichtlich direkt im Kader stehen.