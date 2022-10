„Vermutlich“ wieder Kreuzbandriss: Gwinn droht lange Pause

Dresden - Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hat sich vermutlich wieder einen Kreuzbandriss zugezogen.

Dies sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Länderspiel der Vize-Europameisterinnen gegen Frankreich am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Dresden. Die 54-Jährige sprach am Donnerstagabend von einem Trainingsunfall der Außenverteidigerin vom FC Bayern München, die bereits abgereist ist. Weitere Details zur Schwere der Verletzung werde es nur von ihrem Verein geben.

Gwinn hatte bereits im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland im September 2020 einen Kreuzbandriss erlitten und sich danach zurückgekämpft. Die 23 Jahre alte Außenverteidigerin gehörte bei der Europameisterschaft in England zum Stamm des Nationalteams. „Für uns als Mitspielerinnen war es ein Schock. Wir spielen auch für sie“, sagte ihre Clubkollegin Linda Dallmann.

„Wir kriegen unheimlich viel Support und Unterstützung hier“, sagte Voss-Tecklenburg. „Trotzdem lässt es uns nicht kalt, wenn sich eine Nationalspielerin verletzt. Von daher bin ich etwas gespalten“, sagte Voss-Tecklenburg, als sie nach der Stimmung gefragt wurde. Gwinn gehört zu den populärsten deutschen Spielerinnen: Bei Instagram hat sie fast eine halbe Million Follower.