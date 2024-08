Lyon - Die deutschen Fußballerinnen haben für ihr Olympia-Halbfinale gegen die USA heute Abend einen besonderen Fan im Stadion von Lyon dabei. Nationalspielerin Lena Oberdorf, die wegen einer Kreuz- und Innenbandverletzung nicht bei den Sommerspielen auflaufen kann, stieß wenige Stunden vor dem Anpfiff zur Mannschaft.

Die 22-Jährige wurde von ihrer künftigen FC-Bayern-Vereinskollegin Lea Schüller mit einer herzlichen Umarmung begrüßt, als sie vor dem Teamhotel aus einem Minivan stieg. Auf einem Video, das der DFB in den sozialen Netzwerken verbreitete, ist zu sehen, wie Oberdorf am rechten Knie eine dicke Schiene trägt und mit Krücken läuft. Sie soll für die restlichen Spiele - also auch dem Finale oder der Partie um Bronze - beim Team bleiben.

Auch DFB-Funktionäre Ullrich und Rettig vor Ort

Die Mittelfeldspielerin hatte sich kurz vor Turnierbeginn die schwere Verletzung zugezogen. Bei den deutschen Olympia-Partien hielten ihre Auswahlkolleginnen immer wieder Oberdorfs Trikot in die Kameras und schickten ihr Botschaften. Neben der Spielerin werden auch DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig vor Ort dabei sein.

Die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch muss gegen Favorit USA auf Kapitänin Alexandra Popp und Mittelstürmerin Schüller verzichten. Popp laboriert an einem Infekt, die dreifache Turniertorschützin Schüller fällt wegen einer Entzündung der Patellasehne aus.