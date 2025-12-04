Tom Brady, Wayne Gretzky & Co. entscheiden über Deutschlands WM-Gegner. Nicht nur die Präsenz der nordamerikanischen Superstars macht die Auslosung für Bundestrainer Nagelsmann besonders spannend.

Washington - Das WM-Glück von Julian Nagelsmann liegt in den Händen von vier Megastars des nordamerikanischen Profisports. Wie die FIFA bekanntgab, werden der einstige Starquarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge bei der Zeremonie am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) die Lose ziehen.

Moderiert wird der wichtigste Teil der rund zweistündigen Show mit der Ermittlung der zwölf Gruppen der Fußball-WM im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington von Englands einstigem Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Klum moderiert Show-Teil

Traditionell werden die WM-Lose von früheren Sport-Größen gezogen, üblicherweise waren dies zuletzt in der Regel Fußball-Legenden. Mit dem prominenten Quartett aus den Profiligen Nordamerikas zollt der Fußball-Weltverband der Sportkultur der Gastgeberländer für sein Mega-Event Tribut. Der Show-Teil des Events, an dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt, wird von Model-Ikone Heidi Klum moderiert.

Deutschland vermeidet Top-Duelle

Die deutsche Nationalmannschaft gehört bei der Auslosung in der US-Hauptstadt zu den zwölf Teams in Topf 1, in den die ersten neun Mannschaften der FIFA-Weltrangliste und die drei Gastgeber einsortiert wurden. Duelle mit den WM-Favoriten wie Argentinien, Spanien oder Frankreich sind für das Team von Bundestrainer Nagelsmann somit nicht möglich.