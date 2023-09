Frankfurt/Main - Julian Nagelsmann muss bei einem möglichen Engagement als Fußball-Bundestrainer noch Überzeugungsarbeit bei den Bundesbürgern leisten.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov würden nur 33 Prozent eine Verpflichtung des 36-Jährigen als Nachfolger von Hansi Flick befürworten. 18 Prozent der Befragten lehnen eine Verpflichtung von Nagelsmann ab. 24 Prozent kennen laut Umfrage den Ex-Bayern-Coach überhaupt nicht, während 25 Prozent keine Angaben machten. 2277 Personen in Deutschland ab 18 Jahren wurden am Mittwoch zu Nagelsmann befragt.

Der Deutsche Fußball-Bund ist sich laut Medienberichten mit Nagelsmann über ein Engagement bis nach der Heim-EM 2024 einig. Ein Vertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben, es wird noch über Details verhandelt. Nagelsmann würde die Nachfolge von Hansi Flick antreten, von dem sich der Verband am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit getrennt hatte.