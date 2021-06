Ulreich zur Rückkehr nach München: „Jetzt ist es perfekt“

München - Ersatztorhüter Sven Ulreich ist glücklich über seine Rückkehr zum FC Bayern München nach nur einer Saison beim Hamburger SV.

„Der Norden war für einen Süddeutschen gewöhnungsbedürftig“, sagte der 32-Jährige bei „bild.de“, als er den Medizincheck beim Fußball-Serienmeister absolvierte. „Jetzt ist es perfekt! Ich freue mich sehr, dass ich wieder in München bin. Die Familie ist auch sehr happy. Wir wohnen nun auch wieder näher an der Heimat, an Stuttgart.“ Ulreich löst Alexander Nübel ab, der für zwei Jahre zum AS Monaco verliehen wurde, um mehr Einsatzzeit zu bekommen.

Ulreich war schon von 2015 bis 2020 in München die Nummer zwei hinter Manuel Neuer, ehe er ein - missglücktes - Abenteuer beim HSV wagte. Nun sprachen sich Neuer selbst und auch Torwarttrainer Toni Tapalovic für die Rückholaktion aus. „Ich bin froh, dass ich so einen guten Eindruck hinterlassen habe - gerade bei einem Torwart-Kollegen wie Manu und beim Torwart-Trainer. Ich freue mich, dass sie ein gutes Wort für mich eingelegt haben“, sagte der Torhüter.