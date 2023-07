Singapur - Nationaltorhüter Manuel Neuer wird nach Meinung seines Münchner Stellvertreters Sven Ulreich „zu alter Stärke zurückkommen“. Das sagte der Keeper des FC Bayern auf einer Fanparty in Singapur, wie der „Kicker“ berichtet.

„Er wird Zeit brauchen in den nächsten Wochen, um diese schwere Verletzung auch ordentlich ausheilen zu lassen. Ich habe keine Zweifel, dass er zu alter Stärke zurückfindet, wenn er sich selbst persönlich die Zeit gibt - und ihr ihm auch die Zeit gebt.“

Sommer vor Wechsel?

In Neuers Abwesenheit hütet derzeit der Schweizer Yann Sommer noch das Bayern-Tor, der 34-Jährige strebt aber einen Wechsel zu Inter Mailand an. „Es muss auch weitsichtig entschieden werden. Wenn Yann Sommer gehen sollte, wäre ich alleine. Das wäre eine Situation, die der Verein so nicht lassen könnte, deswegen ist es schon auch richtig, dass man sich auf dem Transfermarkt umschaut“, ergänzte Ulreich. Zuvor hatten die Bayern bereits Alexander Nübel an den VfB Stuttgart verliehen.

Ulreich, der am 3. August 35 Jahre alt wird und dessen Vertrag 2024 ausläuft, würde sich freuen, „wenn es noch ein, zwei Jährchen weitergeht“. Der FC Bayern sei ihm ans Herz gewachsen.

Dass Torwart-Trainer Toni Tapalovic Anfang des Jahres unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann gehen musste, war für Ulreich „nicht nachvollziehbar“ und sei für ihn und Neuer überraschend gekommen. „Tapa ist ein feiner Kerl, ein super Torwarttrainer. Ich habe immer super gerne mit ihm zusammengearbeitet, er hat mich sehr weit nach vorne gebracht“, sagte Ulreich, der aber auch Tapalovics Nachfolger Michael Rechner lobte.