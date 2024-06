Taunusstein - Aus Sicht des ukrainischen Fußball-Nationaltrainers Serhij Rebrow ist Deutschland der wichtigste Partner seines Landes im russischen Angriffskrieg. Das sagte Rebrow nach dem 0:0 im EM-Testspiel in Nürnberg gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB).

Bei der EM in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) spielt die Ukraine in der Gruppenphase gegen Belgien, Rumänien und die Slowakei. „Ich bin froh, dass wir hier sind“, sagte Rebrow. Das Turnier sei eine gute Möglichkeit, um die Ukraine zu repräsentieren. „Die Ukraine will ein Teil von Europa sein.“