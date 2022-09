U21-Nationalmannschaft verliert gegen Frankreich

Magdeburg - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die EM-Saison eine Niederlage kassiert.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes verlor ihr Testspiel am Freitag in Magdeburg gegen Frankreich mit 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für die Gäste erzielte vor 5427 Zuschauern Amine Gouiri in der 52. Minute.

Bereits am Dienstag kommt es beim Spiel in England zum nächsten Härtetest für das Team von Trainer Antonio Di Salvo, der seit Freitag ein Jahr als Nachfolger von Stefan Kuntz im Amt ist. Die EM-Endrunde findet vom 9. Juni bis 2. Juli 2023 in Rumänien und Georgien statt. Deutschland hatte sich dafür souverän qualifiziert.