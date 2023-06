Kutaissi - Noah Atubolu vom Bundesligisten SC Freiburg wird beim EM-Auftakt gegen Israel im Tor der deutschen U21-Nationalmannschaft stehen.

„Wir haben drei sehr gute Torhüter, die sich sehr gut präsentiert haben. Noah hatte dann im Trainingslager die Nase vorne“, sagte Di Salvo am Mittwoch im georgischen Kutaissi, wo die deutschen U21-Fußballer am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) in die EM starten. Di Salvo hatte die Entscheidung nach eigenen Angaben am Dienstag den Torhütern mitgeteilt. „Es war ein sehr enges Rennen.“

Christian Früchtl und Nico Mantl werden die Nummer eins Atubolu laut Aussage von Di Salvo nun während des Turniers unterstützen. „Sie sind ein gutes Team“, sagte der 44 Jahre alte Coach. „Noah hat sich durchgesetzt, die anderen beiden werden ihn unterstützen.“

Atubolu kommt bislang auf sieben U21-Länderspiele und war zuletzt Stammtorhüter des Titelverteidigers. Im Verein kam der 21-Jährige vor allem in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga zum Einsatz. Ab der kommenden Saison soll er nach dem Abgang von Mark Flekken Stammtorhüter der Breisgauer in der Bundesliga-Mannschaft werden.