München - Beim Blick auf die Länge der Amtszeit von Ottmar Hitzfeld beim FC Bayern München muss Thomas Tuchel staunen.

„Sieben Jahre in der Summe - das ist natürlich schon beinahe unvorstellbar in der jüngeren Vergangenheit“, sagte der Trainer des FC Bayern München. Tuchel sandte herzliche Glückwünsche Richtung „Trainerlegende“ Hitzfeld. Hitzfeld wird heute 75 Jahre alt.

Von 1998 bis 2004 und von 2007 bis 2008 trainierte Hitzfeld den deutschen Fußball-Rekordmeister, gewann mit ihm unter anderem die Champions League. Tuchel berichtete davon, dass er auf dem Weg in sein Trainerbüro an Bildern und Originaldokumenten von Hitzfeld und dem am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer vorbeikomme.

„Dann ist die Messlatte natürlich gesetzt an Laufzeit, Erfolg und Charisma“, sagte Tuchel lächelnd. „Auch er ist ein absoluter Erfolgstrainer gewesen, ein Gentleman mit einer ganz eigenen Aura, Mannschaften zu führen. Sehr beeindruckend.“