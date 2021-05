Tuchel: „Vielleicht habe ich bereits einen neuen Vertrag“

Pierre Philippe Marcou/Pool AFP via AP/dpa

Porto - Champions-League-Sieger Thomas Tuchel hat nach dem Finale in Porto eine mögliche Vertragsverlängerung beim FC Chelsea angedeutet.

„Ich bin nicht zu 100 Prozent sicher, vielleicht habe ich bereits einen neuen Vertrag, mein Manager hat da was gesagt“, berichtete der bestens aufgelegte deutsche Trainer während der Pressekonferenz. Tuchel hatte die Blues im Januar von Frank Lampard übernommen - und zum 1:0-Sieg in der Königsklasse im Endspiel gegen den englischen Meister Manchester City geführt. Der 47 Jahre alte Tuchel hatte zu Jahresbeginn einen Vertrag über 18 Monate mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Noch auf dem Rasen des Estádio do Dragão in Porto habe er mit Club-Besitzer Roman Abramowitsch gesprochen, sagte Tuchel. „Ich denke, das war der besten Moment für ein erstes Treffen. Von jetzt kann es ja nur schlechter werden.“ Der frühere Bundesliga-Trainer kündigte weitere Gespräche mit dem Russen an. „Ich freue mich drauf. Ich kann ihm versichern, dass ich hungrig bleibe und den nächsten Titel will“, sagte Tuchel.

Rüdiger lässt Zukunft offen

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat seine Zukunft beim FC Chelsea offen gelassen. Auf die Frage nach seinem Verbleib bei dem Londoner Club antwortete der Innenverteidiger bei Sky nur lachend: „Hau rein“ - und ging aus dem Bild. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft noch bis 2022. Bevor Tuchel Ende Januar die Mannschaft als Trainer von Frank Lampard übernommen hatte, hatte Rüdiger einen sehr schweren Stand und an Abschied gedacht.

„Wenn ich für mich sprechen darf, ich war am Boden“, sagte Rüdiger. „Ich habe gezeigt, dass man Menschen, die am Boden liegen, nicht unterschätzen darf.“ Tuchel habe „sehr großen Anteil“ an seinem Leistungsaufschwung gehabt. Auch im Endspiel der Königsklasse gehörte Rüdiger zu den Leistungsträgern seines Teams.