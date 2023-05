München - Trainer Thomas Tuchel ist für seinen ersten Meistertitel mit dem FC Bayern München im Saisonfinale unbedingt auf Schützenhilfe seines Ex-Clubs FSV Mainz 05 beim Tabellenführer Borussia Dortmund angewiesen.

Und der 49-Jährige äußerte eine klare Erwartungshaltung an die Mainzer, die er fünf Jahre in der Fußball-Bundesliga trainierte. Auf die Frage, ob es im Fall der Unterstützung ein „Dankeschön“ an die Mainzer geben werde, antwortete Tuchel in der Presskonferenz vor dem eigenen Spiel beim 1. FC Köln: „Wir haben das Geschenk schon abgeliefert vor einigen Wochen, würde ich sagen. Es ist also jemand in der Bringschuld - massiv.“ Tuchel zielte auf das 1:3 der Bayern vor fünf Wochen in Mainz ab. Nach einer Führung zur Pause war das Münchner Starensemble in der zweiten Spielhälfte total eingebrochen.

Die Bayern gehen mit zwei Punkten Rückstand auf den BVB in den letzten Spieltag. Sie werden doch noch zum elften Mal nacheinander Meister, wenn sie ihr Spiel in Köln gewinnen sollten und Dortmund zeitgleich im eigenen Stadion gegen Mainz nur Unentschieden spielt oder verliert.