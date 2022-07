Trotz Zugangs von de Ligt: Kahn plant keine Abgänge

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Oliver Kahn, nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Washington - Vorstandschef Oliver Kahn plant trotz der bevorstehenden Verpflichtung des neuen Abwehrchefs Matthijs de Ligt keine Abgänge aus der Abwehr des FC Bayern München.

„Wir denken jetzt im Moment nicht darüber nach, den einen oder anderen abzugeben“, sagte Kahn im Teamhotel der Münchner in Washington. „Im Moment denken wir nicht in diesen Kategorien, weil wir ja immer schauen, was können die Spieler noch alles spielen. Es gibt ja nichts Besseres, als flexible Spieler zu haben.“

Die Verpflichtung des niederländischen Innenverteidigers von Juventus Turin steht kurz vor dem Vollzug. 70 Millionen Euro plus zehn weitere an Bonuszahlungen lassen sich die Münchner dem Vernehmen nach diesen Transfer kosten. Nach dem De-Ligt-Transfer sind die Münchner im Abwehrzentrum überbesetzt. Als erster Verkaufskandidat gilt der französische Weltmeister Benjamin Pavard. Auch ein Abgang des erst vor einem Jahr für 42,5 Millionen Euro verpflichteten Dayot Upamecano ist aber nicht ausgeschlossen.

Kahn lobte die Vorzüge von de Ligt, der sich laut Kahn sehr schnell für den FC Bayern entschied. „Er ist groß, zweikampf- und kopfballstark und hat ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel“, sagte der Vorstandschef. „Obwohl er erst 22 Jahre ist, führt er gerne und lautstark, ist präsent. Diese Qualitäten sind sehr, sehr wichtig für uns.“ Seit dem ablösefreien Wechsel von David Alaba zu Real Madrid vor einem Jahr suchen die Münchner ihren neuen Abwehrchef. Wenn man im Abwehrbereich einen „Tick mehr Stabilität“ hereinbekomme, „ist es genau dieser wichtige Mosaikstein“, sagte Kahn.

Kapitän Manuel Neuer freut sich auf die Verpflichtung. „Das ist wirklich jemand, der auch führen kann, der eine Ausstrahlung hat“, sagte Neuer. De Ligt werde „keine große Eingewöhnungszeit“ brauchen. „Es ist natürlich wichtig, dass wir in der Defensive mündige Spieler haben - nicht nur verbal, sondern auch von der Körpersprache“, sagte der Nationaltorwart. Alaba habe dies viel gemacht.