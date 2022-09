Trotz Haaland-Treffer: Norwegen verliert in Slowenien

Ein Treffer von Torjäger Erling Haaland (r) reichte Norwegen in Slowenien nicht zum Sieg.

Ljubljana - Trotz der Treffsicherheit von Torjäger Erling Haaland hat Norwegen in der Nations League einen großen Schritt Richtung Aufstieg verpasst. Der Ex-Dortmunder erzielte beim Spiel in Slowenien zwar die Führung für sein Team (47. Minute), am Ende verloren die Norweger aber mit 1:2 (0:0).

Für den Torjäger vom Manchester City war es der zwölfte Treffer im neunten Nations-League-Spiel. Andraž Šporar (69.) und der künftige Leipziger Benjamin Šeško (81.) drehten die Partie in Ljubljana.

Mit einem Sieg gegen Schweden könnte Serbien die Norweger damit von der Tabellenspitze der Gruppe 4 in der B-Liga verdrängen. Der Erste rückt am Ende in die A-Liga auf.