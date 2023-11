Die Eintracht trifft am Samstag auf einen angeschlagenen Gegner. Das könnte laut Cheftrainer Dino Toppmöller „extrem gefährlich“ werden. Was sein Personal angeht, lässt er hoffen.

Dino Toppmöller kündigte die Rückkehr von Kevin Trapp und Mario Götze in Berlin an.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller kann beim 1. FC Union Berlin auf den Einsatz von drei zuletzt verletzten Stammspielern hoffen.

Torhüter Kevin Trapp, Mario Götze und Robin Koch gehe es „deutlich besser“, sagte Toppmöller vor der Bundesliga-Partie in Berlin. Das Trio hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen. Final könne er die Einsatzfähigkeit jedoch erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend beurteilen.

Die Hessen wollen am zehnten Spieltag von der ersten Minute an „brutal da sein“, kündigte Toppmöller an. Die Tendenz spricht für Frankfurt: Union hat jedes der elf letzten Pflichtspiele verloren, die Berliner sind inzwischen in Richtung Tabellenkeller abgestürzt. Die Eintracht liegt auf Position sieben. Toppmöller zufolge ist die Partie mit einem Kampf mit einem angeschlagenen Boxer vergleichbar - „extrem gefährlich“. Der 42-Jährige sagte: „Es wird in Berlin nicht darum gehen, einen Schönheitspreis zu gewinnen.“