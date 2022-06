Transfer von Sarpreet Singh zu Werder Bremen geplatzt

War in der vergangenen Saison vom FC Bayern München an den Zweitligisten Jahn Regensburg ausgeliehen: Sarpreet Singh.

Bremen - Der Transfer von Offensivspieler Sarpreet Singh von Bayern München zu Werder Bremen ist doch noch geplatzt.

Zwar waren sich die Bremer mit den Bayern und dem Spieler bereits weitgehend über eine Verpflichtung einig. Die Schambeinentzündung beim 23 Jahre alten Neuseeländer erwies sich aber doch als schwerwiegender, so dass der Bundesliga-Aufsteiger nach übereinstimmenden Medienberichten von einem Transfer Abstand nahm.

„Wir sind menschlich und sportlich nach wie vor komplett überzeugt von Sarpreet, aber wir haben nicht die wirtschaftlichen Mittel, um einen Spieler zu verpflichten, der uns nicht direkt zur Verfügung steht“, sagte Bremens Profifußball-Chef Clemens Fritz am Sonntag dem Multimedia-Portal „Deichstube“. Sarpreet Singh war in der vergangenen Saison von den Bayern an den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg ausgeliehen.