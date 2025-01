Liverpool - David Moyes ist neuer Trainer des FC Everton. Der 61-Jährige kehrt zwölf Jahre nach seinem Abschied zurück an die alte Wirkungsstätte im Stadion Goodison Park. Der schottische Coach übernimmt das Amt von Sean Dyche, der am Donnerstag drei Stunden vor dem Anpfiff eines Pokalspiels von den neuen Clubinhabern beurlaubt wurde. „Es ist großartig, zurück zu sein“, erklärte Moyes in einer Club-Mitteilung.

Erfolgreiche Vergangenheit mit Moyes

Moyes hatte zuletzt viereinhalb Jahre lang West Ham United trainiert und war seit vergangenem Sommer ohne Anstellung. Zuvor war er Coach von Manchester United, Real Sociedad und Sunderland. Seine erfolgreichste Zeit hatte er jedoch von 2002 bis 2013 beim FC Everton, den er 2005 in die Champions-League-Qualifikation und 2009 ins Pokalfinale führte.

Bei seiner Rückkehr in den Goodison Park wartet auf Moyes allerdings der Kampf um den Klassenerhalt. Als Tabellen-16. ist Everton nur einen Punkt von den Abstiegsplätzen entfernt. Von den letzten elf Liga-Spielen gewannen die Toffees nur eins und blieben achtmal torlos.