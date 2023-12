Los Angeles - Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat seinen Vertrag als Cheftrainer des Los Angeles Football Club aus der Major League Soccer verlängert.

Der 44-Jährige, der jahrelang für Hannover 96 gespielt hat, holte mit LAFC in seiner ersten Saison direkt die Meisterschaft und erreichte in der vergangenen Spielzeit die Final-Spiele in der CONCACAF Champions League und dem MLS Cup. Beide Partien gingen allerdings verloren. Für wie lange Cherundolo verlängert hat, ging aus der Mitteilung nicht hervor.